OraSì "Noi sfortunati" Blacks "Così non va"

Tutta colpa degli episodi. Una OraSì dai due volti, da boccare nel primo tempo e da applausi nel secondo, sfiora il colpo grosso in casa della T-Gema Montecatini, risalendo dal -18 al +1, ma a pochi secondi dalla fine, la fortuna le ha voltato le spalle. Casoni stoppa Burini, ma la palla finisce nelle mani di Toscano che realizza la tripla decisiva a 11’’ dalla fine. Poi Gay viene stoppato da Passoni, vanificando così il possesso della vittoria. Un vero peccato, perché pur con la solita falsa partenza, diventata ormai una pericolosa abitudine, l’OraSì ha reagito su uno dei campi più difficili del girone e avrebbe meritato di vincere o almeno agguantare il supplementare.

"Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile – spiega l’ala Federico Casoni – e che incontravamo una squadra molto valida, composta da giocatori anche da categoria superiore. Abbiamo avuto un approccio sbagliato, poi ci siamo ripresi e la svolta è stata la difesa. Come si dice da inizio anno, questa squadra non può prescindere da una difesa forte ed aggressiva in qualsiasi momento della partita, soprattutto contro squadre di alta classifica. La svolta è arrivata anche quando abbiamo alzato le percentuali al tiro rispetto ai primi due quarti e con la maggiore condivisione della palla, che ci hanno permesso di recuperare. Purtroppo gli episodi non ci hanno premiato, però resta una rimonta da cui dovremo ripartire".

Ancora più difficile sarà l’impegno di domenica, perché l’OraSì farà visita a Roseto, unica imbattuta nei primi tre campionati nazionali. "Sarà una trasferta molto dura contro una squadra che si sta dimostrando di un’altra categoria, ma anche dopo Natale ci sarà il match casalingo con la Luiss Roma che sta disputando un’ottima stagione. Se giocheremo come negli ultimi due quarti a Montecatini, potremo tenere testa a tutte le avversarie".

Domenica Roseto potrebbe essere ancora prima del suo top scorer Austikalnis, ma anche senza di lui ha sbancato il campo della lanciatissima Virtus Roma, a dimostrazione della grande forza del roster abruzzese.

Luca Del Favero