OraSì, partita proibitiva. Servirà la gara perfetta

Ci sono partite che sulla carta sono proibitive, ma proprio per questo motivo sono le più belle da giocare. Domenica alle 18 l’OraSì farà visita alla Pielle Livorno, una delle maggiori candidate alla promozione in A2, che l’accoglierà con un PalaMacchia caldissimo dove ci saranno tremila tifosi che creeranno un clima da girone infernale. Oltre al fattore campo, la squadra è di altissimo livello, probabilmente con il miglior quintetto di tutta la serie B Nazionale se si leggono i nomi dei singoli.

Ennio Leonzio e Davide Bonacini, oltre ad aver vinto tanti campionati di B, hanno un lungo passato in A2, come Daniel Donzelli poi ci sono giocatori che sono dei veri e propri ‘califfi’ del terzo torneo nazionale. Mattia Venucci, visto anche in maglia Raggisolaris, è uno dei migliori play della categoria, poi ci sono Maurizio Del Testa, Luca Campori, Janko Cepic e Jacopo Vedovato. Un vero e proprio roster di primissima fascia guidato da un tecnico vincente come Federico Campanella con nove giocatori di alto livello nelle rotazioni e fino ad ora non ha giocato il bulgaro Zahariev, ala dal lungo curriculum che lo ha visto in giro per l’Europa e con un’esperienza in A1 a Trieste. In questo avvio di stagione, Livorno ha compiuto un percorso netto con tre vittorie, pur battendo avversarie non di alta classifica (Sant’Antimo, Piombino e Chiusi) e ha perso la finale di Supercoppa con Roseto.

Sulla carta dunque l’OraSì parte battuta, ma attenzione a non sottovalutarla, perché anche a Ruvo di Puglia doveva perdere con ampio scarto e invece ha giocato una grande partita. Con la giusta mentalità, con la forza del gruppo mostrata nelle prime due partite e con tanta sfrontatezza, Ravenna dovrà provare a giocarsela dal primo minuto ed inoltre queste sono le partite che possono esaltare Gay, come si è sempre visto nella sua storia cestistica. Una cosa però è certa: l’OraSì a Livorno non tirerà con il 2/27 da tre punti come a Piombino, perché simili percentuali sono eventi che accadono una volta in stagione.

Luca Del Favero