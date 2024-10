Adamant, esami per Ballabio

Ha dimostrato di saper anche soffrire, l’Adamant Ferrara, che nel turno infrasettimanale sul campo della Virtus Padova ha centrato la terza vittoria su tre partite, pur rischiando di lasciare i due punti per strada nel finale infuocato del Pala Rubano. Dopo un buon approccio e un primo quarto da 21-10 che sembrava lasciar presagire ad un’altra gara in scioltezza, i biancazzurri sono invece calati col passare dei minuti, "incastrati" nella zona della difesa patavina, che ha messo qualche granello di sabbia negli ingranaggi dell’attacco estense.

Ai ventuno punti dei primi dieci minuti, infatti, ne sono seguiti appena 42 nei restanti trenta, segno che qualcosa non è andato nel verso giusto soprattutto per quanto riguarda la fluidità offensiva: ad un certo punto della sfida era il solo Santiago a prendersi delle responsabilità al tiro, mentre tutti gli altri si nascondevano un po’, anche soffocati dalla fisicità e dall’intensità messe in campo da Padova.

Di certo l’infortunio di Ballabio non ha aiutato: a caldo c’era della preoccupazione per le condizioni del play biancazzurro, apparso parecchio dolorante dopo il problema muscolare alla coscia destra accusato nel corso del terzo quarto.

Diagnosi e tempi di recupero arriveranno probabilmente nella giornata di oggi, e a quel punto si capirà per quanto tempo l’Adamant dovrà fare a meno del suo regista: le soluzioni alternative non mancano, con Santiago e Marchini che si alterneranno negli spot di "1" e "2", e all’occorrenza pure Turini – come già accaduto per pochi minuti a Padova – potrà giocare da guardia.

Senza dimenticare il giovane Dioli dalla panchina, che già domenica, contro una squadra sulla carta alla portata come Montebelluna, potrebbe avere qualche chance.

Ferrara, che tornerà alla Bondi Arena davanti al suo pubblico, avrà l’opportunità di fare poker, e di mettere insieme una partenza in campionato che non si vedeva da tanto tempo: poi arriverà la trasferta di Pordenone, un altro esame importante che quasi certamente verrà affrontato senza Ballabio.

Ma intanto un passo alla volta, con la speranza che per il play biancazzurro si possa risolvere in breve tempo, e con la convinzione che il roster attuale di Ferrara Basket sia all’altezza di ogni situazione.

Jacopo Cavallini