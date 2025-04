OraSì Ravenna trionfa su Salerno con i tiri liberi di Gay: vittoria 86-84 in Serie B

Ravenna 86Salerno 84

ORASÌ RAVENNA: Crespi 8 (3/7), Casoni 2 (1/4), Dron 11 (2/5, 0/3), Gay 18 (3/5, 2/8), Brigato 9 (4/5, 0/3); Ferrari 13 (2/3, 3/3), De Gregori 13 (5/6, 0/2), Munari 8 (1/2, 2/4), Tyrtyshnyk 4 (1/2, 0/1). Ne: Battistini, Malaventura, Montefiori. All. Gabrielli.

LDR POWER SALERNO: Zampa 6 (2/3 da tre), Chaves 21 (5/11, 3/6), Saladini 9 (3/5, 1/3), Matrone 7 (3/3, 0/1), Kekovic 15 (5/9, 1/1); Candotto 3 (1/4 da tre), Misolic 14 (6/8), Duranti 3 (0/1, 1/2), Mei 6 (1/3 da tre). Ne: Triassi. All. Farabello.

Arbitri: Ricci e Scaramellini.

Note. Parziali: 20-25, 43-48, 65-68. Tiri da due: Ravenna 22/39, Salerno 22/37. Tiri da tre: Ravenna 7/24, Salerno 10/23. Tiri liberi: Ravenna 21/24, Salerno 10/12. Rimbalzi: Ravenna 32, Salerno 28. Assist: Ravenna 10, Salerno 20. Usciti per falli: Saladini.

Trionfo in volata per l’OraSì che batte Salerno a 4’’ dalla fine, grazie a due tiri liberi di Gay e si avvicina alla post season, quando manca una sola giornata al termine della stagione regolare. Se una settimana fa i liberi nel finale erano stati fatali, al PalaCosta sono i ravennati ad inseguire sempre, quarto dopo quarto ma hanno la freddezza che serve, quando serve. In ritardo di 5 punti all’intervallo lungo, i ravennati si rifanno sotto, tanto da chiudere il terzo quarto con 3 punti di svantaggio, 65-68 con Dron e Brigato a rimediare nel finale il 60-66 e poi il 62-68. Già all’inizio dell’ultimo periodo Ravenna raggiunge la parità sul 68-68 con Ferrari che infila la retina da tre.

Arriva anche il sorpasso sul 70-68 con Brigato dal pitturato: Salerno, che vive di altissime percentuali anche da tre (alla fine 10 su 13) comincia ad essere meno precisa ma a metà tempo, torna avanti 76-79. Si arriva così all’infuocato finale: l’OraSì è in svantaggio 83-84 a 1’33’’ dal termine. Brigato e Munari ci provano in serie da tre, nel mezzo il rimbalzo offensivo di Ferrari che salta più alto di tutti anche in difesa sul tiro sbagliato di Kekovic a 44’’ dal termine. Passano appena 8’’ e Gay subisce fallo: Salerno è in bonus ma realizza solo il primo libero, quello del pareggio: 84-84. Mei sbaglia da tre e Gay subisce il nuovo fallo da Chaves a 4’’ dal termine e va nuovamente in lunetta, ma questa volta non perdona e porta Ravenna alla vittoria 86-84. Chaves che poi sbaglia il tiro della disperazione.

Classifica serie B nazionale girone Sud (37ª giornata): Roseto 60; Ruvo di Puglia 50, Gema Montecatini 48; Luiss Roma e Virtus Roma 46; Herons Montecatini e Livorno 44; Chiusi, Fabriano e Jesi 36; Sant’Antimo 32; OraSì e Juvecaserta 30; Salerno 28; San Severo 26; Piombino 24; Virtus Cassino 20; Latina 18; Rieti 12.

Ugo Bentivogli