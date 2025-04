OraSì trionfa in trasferta: vittoria sorprendente contro Luiss Roma

Forse all’OraSì converrebbe giocare sempre in trasferta. Sembra incredibile, ma le grandi vittorie stagionali sono tutte arrivate lontano dal PalaCosta, ad eccezione di quella con Ruvo di Puglia. L’ultima è stata conquistata a Roma sul campo della Luiss, la squadra più in forma del momento, che si aggiunge ai colpi a Caserta, a Livorno e a Jesi. Al di là della classifica, con i playout che sono scongiurati e i play in che diventano un obiettivo sempre più alla portata, è stato il modo e l’atteggiamento con cui i ravennati hanno vinto a Roma a sorprendere in positivo. La squadra è stata lucidissima dopo un primo quarto pessimo dove ha toccato anche il -19, riuscendo a restare sempre attenta e concentrata nei restanti trenta minuti, dovendo inoltre fare a meno di Gay, che ha vissuto una giornata difficile commettendo in cinque falli in soli otto minuti giocati. Una prestazione che porta grande entusiasmo in vista della trasferta a Lucca di domenica, campo in cui giocano gli Herons Montecatini, in corsa per il quarto posto.

"Sono contento per la squadra, per la società e per i tifosi – sottolinea coach Andrea Gabrielli –. Tempo fa dichiarai che dopo i quattro punti persi con Chieti sarebbe stato bello, come obiettivo, salvarsi due volte nello stesso anno e ora siamo ad un passo dal raggiungerlo. Ci abbiamo creduto più dei nostri avversari e abbiamo reagito da grande squadra e con grande compattezza dopo un primo quarto difficile. Tutti hanno dato il loro contributo a fasi alterne e la partita è stata vinta dietro perché, dopo quei 30 punti subiti nel primo quarto, abbiamo tenuto difensivamente e in attacco siamo stati più cinici, venendo aiutati anche dal tiro da tre punti. Vediamo cosa ci riserveranno le ultime tre giornate". Per raggiungere i play in sarà fondamentale vincere lo scontro diretto di sabato 19 in casa con Salerno.

Luca Del Favero