Orgoglio Virtus. Marchi dà la scossa: "Dobbiamo rialzarci»

Dopo la scoppola di Casale Monferrato e il conseguente -27, la Virtus Imola è chiamata al riscatto nella partita interna di questa sera con Treviglio, palla a due alle 20,30. Una partita in cui l’orchestra giallonera non può steccare, c’è una classifica da migliorare e posizioni da recuperare, il campionato è ancora lunghissimo e pieno di trappole, una di queste proprio stasera con Treviglio.

"Al PalaRuggi – commenta il direttore sportivo Carlo Marchi – arriva la squadra più in forma del campionato, i nostri avversari sono secondi e stanno vivendo un buon momento di forma. Noi invece arriviamo dalla brutta prestazione di Casale Monferrato e dobbiamo riscattarci in tutte le maniere. La Virtus è attesa da una partita durissima sotto tanti punti di vista, i ragazzi dovranno mettere in campo tutta la voglia di vincere che hanno in corpo. In match così bisognerà buttare sul parquet il cuore, anche nei momenti di difficoltà che non mancheranno".

Uno dei pericoli che la Virtus troverà sul cammino è la propria discontinuità di rendimento all’interno delle partite.

"Siamo una squadra capace di fare degli exploit, io non parlerei di discontinuità, ma di una continuità diversa che non riusciamo ad esprimere nell’arco dei quarti".

Il club è sempre attento, si guarda attorno, annusa quanto accade intorno alla squadra durante la settimana e nelle partite. Se dovesse servire, come già avvenuto nella scorsa stagione, il presidente Fiumi e i suoi collaboratori sono disposti ad intervenire sul mercato.

"Ora come ora – chiude Marchi – è un po’ prematuro parlare di basket mercato, c’è una partita dietro l’altra da giocare. Chiaro però che stiamo facendo delle valutazioni su tante cose, analizzando il rendimento di ognuno durante la settimana e nelle partite. La proprietà e l’intero club da questo punto di vista, come d’altronde ogni aspetto che riguarda la Virtus, non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto".

Nelle ultime settimane coach Galetti ha dovuto fare i conti con gli acciacchi di Magagnoli, Masciarelli e Valentini. I primi di due sono recuperati quasi al 100 per cento, il play sta facendo i conti con un problema al ginocchio che un po’ lo limita, nessuno dei tre è in dubbio per la sfida di stasera con Treviglio. Questa è senza ombra di dubbio una buona notizia per coach Galetti, avere tutti a disposizione è un’arma in più da mettere in campo con un’avversaria che arriverà al PalaRuggi e non farà sconti.