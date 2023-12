Ozzano cerca il colpo con l’Andrea Costa. Il Bologna 2016 vuole subito il riscatto

Terzultimo turno prenatalizio sui parquet della serie B ed è tempo di derby lungo la via Emilia fra Andrea Costa Imola e New Flying Balls, che domani alle 18 si sfideranno al PalaRuggi. Gli imolesi sono reduci dal successo esterno nel turno infrasettimanale sul campo di Taranto, mentre i biancorossi di coach Augusto Conti arrivano dal ko casalingo con Chieti.

Giro di boa sui campi dell’Interregionale, col Bologna 2016 di capitan Luca Fontecchio (nella foto) che vuole prontamente rimettersi in carreggiata dopo il brutto -29 arrivato a Piadena: i rossoblù oggi alle 18,30 riceveranno la parigrado Pizzighettone al PalaSavena con l’obiettivo di strappare il terzo posto in solitaria (all’andata I cremonesi si imposero 77-72).

In serie C seconda di ritorno nel girone A, con l’attesissimo big match al vertice fra le prime appaiate a quota 16: oggi alle 19 va in scena la sfida Francesco Francia-Scandiano. A ridosso del podio guarda con interesse il Cvd Casalecchio, che oggi alle 21 riceve il fanalino Montecchio. Ultimo capitolo di andata nel girone B dove riposa la regina Virtus Medicina. In Divisione Regionale 1 continua la marcia serrata della capolista del girone A Audace Bombers, che fa suo l’anticipo contro la Veni (73-72) e allunga a 7 la striscia positiva. Lunedì alle 20,10 può prendersi il secondo posto l’inseguitrice Giardini Margherita, in campo contro Cavriago.

Giacomo Gelati