Ozzano, la gioia di Ranuzzi. Bologna 2016 ko a Trieste

Si cuciono il titolo di squadra più in forma del momento i New Flying Balls di coach Matteo Lolli, che al giro di boa della poule-promozione di Interregionale piegano al fotofinish l’Amatori Pescara e brindano alla quarta vittoria consecutiva che consolida l’ottava piazza nel girone Centro. Un successo clou sia per la ciliegina firmata da Alex Ranuzzi a 24’’ dalla quarta sirena (per lui 8 punti, oltre ai 15 di Myers, ai 16 di Ranitovic e ai 23 di Cortese), sia per l’iniezione di fiducia per preparare al meglio la sfida di mercoledì sera contro la Stella Ebk Roma, recupero della quarta giornata della seconda fase. Conduce per 36’ salvo poi alzare bandiera bianca invece il Bologna 2016, che torna da Trieste con una sconfitta che permette a Jesolo, bene contro Nerviano, di impattare al primo posto della poule playout.

Play-in Gold Centro: Esperia Cagliari-Loreto Pesaro 84-66, Stella Ebk Roma-Attila Porto Recanati 66-59, Bramante Pesaro-L’Aquila 80-65, New Flying Balls-Amatori Pescara 80-79, Vigor Matelica-Stella Azzurra Viterbo 98-82, Carver Cinecittà-Recanati 52-76.

La classifica: Vigor Matelica 24; Loreto Pesaro 22; Carver Cinecittà 20; Bramante Pesaro, Recanati e Attila Porto Recanati 18; Stella Ebk Roma e New Flying Balls 16; Esperia Cagliari 14; Amatori Pescara, L’Aquila e Stella Azzurra Viterbo 12.

Play-in Out Centro: Vasto-Valdiceppo 81-76, Teramo a Spicchi-Mondragone 79-63, Palestrina-Roseto 2020 77-82, Senigallia-Ferentino 78-67, Virtus Civitanova-Pescara 2.0 74-55, Olimpia Castello-San Paolo Ostiense 71-76.

La classifica: Senigallia 24; Valdiceppo e Virtus Civitanova 22; San Paolo Ostiense, Roseto 2020, Teramo a Spicchi e Vasto 20; Ferentino, 18; Palestrina 16; Olimpia Castello 12; Mondragone 6; Pescara 2.0 4.

Play-in Out Nordest: Basket 2000-Montebelluna 94-58, Blu Bergamo-Petrarca 95-70 e San Bonifacio-Sansebasket Cremona 47-83, Jadran Trieste-Bologna 2016 64-57, Jesolo-Nervianese 81-75.

La classifica: Bologna 2016 e Jesolo 20; Blu Bergamo, Petrarca, Basket 2000 18; Sansebasket Cremona, Libertas Cernusco, San Bonifacio e Nervianese 16; Jadran Trieste 12; Montebelluna 0.