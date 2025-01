Pagelle fabo. Chiera e Trapani si dannano l’anima. Benites spuntato

TRAPANI 6: i suoi strappi infiammano il PalaTagliate, poi però si pianta improvvisamente. La palla regalata a Burini sul -3 Fabo grida vendetta.

CHIERA 6.5: erode lentamente ma inesorabilmente il monolite difensivo avversario, i suoi 10 punti però non bastano per mandare al tappeto i "cugini".

MASTRANGELO 5.5: da grande ex sognava un altro tipo di serata: buona presenza in difesa, ma nell’altra metà di campo fa fatica.

ARRIGONI 6: è uno dei pochi a brillare nel grigio primo quarto degli Herons, i falli lo limitano ma chiude comunque col 50 percento dal campo ed è l’unico che regge l’urto contro i lunghi avversari.

KLYUCHNYK 5.5: perde nettamente il duello sotto le plance contro Bedin, gli unici momenti di gloria se li prende quando gira al largo dal pitturato.

DELL’UOMO 5: non è la sua partita, sottoutilizzato per problemi di falli, commette il quinto a metà quarto periodo.

NATALI 6: silente tutta la partita, poi ridà speranza ai suoi con una tripla fondamentale nel finale.

BENITES 5: il suo atletismo risulta sempre prezioso, ma le scelte poco comprensibili superano di gran lunga le giocate pregevoli.

SGOBBA 5.5: anche lui mostra poca durezza nei duelli sotto canestro, paga spesso dazio a Bedin. In attacco però trova sempre il modo di distinguersi.

GIANNOZZI s.v.

ALL. BARSOTTI 5: le volate restano un tabù per la sua Fabo, non riesce a trovare contromisure alla zona de La T Gema. Lecito attendersi qualcosa di più.

f. pal.