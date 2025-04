PalaCarnera in fermento: Apu Udine a un passo dalla Serie A, Rimini ci crede ancora

La febbre da PalaCarnera è già viva in città. C’è fermento tra i sostenitori biancorossi, pur se rimane chiaro che il matchpoint per la Serie A è nelle mani di Udine, non di Rimini. Con una vittoria, l’Apu sarebbe matematicamente promossa a due giornate dalla fine. Ecco perché un sold-out nell’impianto friulano è scontato, visto il desiderio dei sostenitori locali di provare a festeggiare nel proprio impianto. La prevendita è stata chiusa per mancanza di biglietti disponibili pochi istanti dopo l’apertura, lunedì alle 17. La Rinascita però ci crede ancora ed è pronta ad approfittare del pacchetto di 200 biglietti messi a disposizione per i tifosi di RivieraBanca. I tagliandi, come reso noto da Rbr, devono essere prenotati al numero WhatsApp societario, 3513854237. Il costo è di 15 euro e, attenzione, non si potranno acquistare in loco, al PalaCarnera.

La partita, che si giocherà domenica alle 18, potrà essere seguita anche sul consueto canale LnpPass. Differente il caso della successiva trasferta di Bologna, perché in quella occasione, lunedì 23 aprile (palla a due alle 20.45), la gara sarà trasmessa in diretta da RaiSport. Se dovesse valere ancora qualcosa in termini di classifica, sarebbe un’ottima notizia per Rbr.