Pallacanestro DR1. A Sesso un derby per bramose di punti

Due anticipi aprono la sesta giornata di ritorno di Divisione Regionale 1. Alle 21,15 va in scena a Villa Sesso un derby che permetterà, alla vincente, di ritrovare un successo che manca da tempo: di fronte Basketreggio (8) e Pallacanestro Reggiolo (10), che mancano l’appuntamento coi 2 punti, rispettivamente, da 3 e 6 turni. I cittadini, che hanno appena osservato il turno di riposo, sono 2-4 sul parquet di casa, dove segnano solo 65 punti di media; di fronte hanno una difesa come quella ospite, che lontano dal PalaMagnani concede 81 punti agli avversari.

Alle 21,30, alla palestra di via Primo Maggio, non vuole invece fermarsi il Basket Jolly (20), che col duplice blitz esterno di Castelfranco e Reggiolo della prossima settimana è in serie positiva da 4 giornate e sta cercando di consolidare il terzo posto: per Bovio e compagni l’appuntamento è con il Magik Parma (10), in ripresa dopo un difficile avvio di stagione.

Turno di riposo, infine, per la Pallacanestro Correggio (8): dopo 4 stop di fila, che l’hanno fatta scivolare in ultima posizione, la formazione giallonera sarà ospite mercoledì prossimo nel turno infrasettimanale della già citata Reggiolo.