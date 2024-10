Pallacanestro Serie B, C e DR1. Re-Basket: prima gioia al PalaBigi. Castelnovo Monti supera Novellara

Prima affermazione interna stagionale per la Re-Basket 2000 Reggio Emilia (4), vittoriosa 86-81 in via Guasco contro il Basket Iseo (4) nella quinta giornata di Serie B Interregionale.

Con un roster ridotto dalle assenze dello squalificato Caridi e di Longagnani, in panchina solo per onor di firma, i bianco-blu conducono per tutti i 40’, rintuzzando i tentativi di rimonta dei bresciani: sugli scudi Alberione, autore di 30 punti (23 nel primo tempo), e Lusetti, che ne mette a segno 18. Nel prossimo turno altro appuntamento casalingo: sabato, al Bigi, arriverà la Libertas Cernusco.

Serie C. La sfida tutta reggiana valida per la terza giornata è dell’E80 Group Castelnovo Monti (4), che supera al PalaGiovanelli la Pallacanestro Novellara (0) col punteggio di 82-71, dopo aver toccato anche le 19 lunghezze di vantaggio: nelle fila appenniniche bene Reale, 16 punti, insieme all’ex Brevini e a Morini, entrambi a quota 13; dall’altra parte sono 16 quelli di Mingotti, oltre a 13 per Riccò e 11 per Folloni.

Prima affermazione stagionale, invece, per l’Emil Gas Scandiano (2), che al PalaRegnani doma col punteggio di 74-53 la Cestistica Argenta (2) trascinata da Astolfi (14) e Levinskis (13), mentre nel finale emerge il giovane Costoli (15). Rinviata, a causa del maltempo, la sfida tra Clevertech Montecchio (0) e BSL San Lazzaro (0).

DR1. Dominio del Basket Jolly (4) nel derby di Divisione Regionale 1, con il quintetto cittadino che strapazza 101-77 la malcapitata Pallacanestro Correggio (2) permettendo a coach Stachezzini di battere la sua ex squadra: sugli scudi Marino (16 punti), Gabbi (15) e Canovi (14), dall’altra parte non bastano i 12 di Sutera. Primo hurrà stagionale per il Basketreggio (2), che piega 67-63 in casa il Magik Parma (4) con 17 punti del veterano Infante e 21 di Lasagni.

Ancora fermo al palo, infine, Reggiolo (0): la squadra di Freddi cade al PalaMagnani nella sfida di coda con Medolla (2), che si impone in volata 57-55 nonostante i 19 punti di Pasini e i 15 di El Ibrahimi.