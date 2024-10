Pallacanestro Serie B. Il Re-Basket 2000 può brindare. Perfeziona una clamorosa rimonta e a Milano batte i padroni di casa

SOCIAL O.S.A. MILANO

71

RE-BASKET 2000

77

SOCIAL O.S.A. MILANO: Casini 7, Macchi 7, Bossola 7, Esposito 15, Martino ne, Siepi 4, De Carlo 6, Hidalgo Quiroz 13, Viscardi ne, Toso 6, Forte 6, Moschiari ne. All. Passera.

RE-BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Stellato ne, Frediani 6, Alberione 11, Paparella 8, Porfilio 15, Longagnani 14, Obayagbona ne, Martelli ne, Maralossou 3, Lusetti 3, Codeluppi 7, Caridi 10. All. Baroni.

Arbitri: Vincenzi di Mantova e Di Lello di Milano.

Parziali: 19-18, 37-33, 64-48.

Primo hurrà in B Interregionale per la Re-Basket 2000 (2), vittoriosa in trasferta a Milano (2) al termine di un match emozionante, con annessa rimonta dal -16. L’inizio vede subito avanti gli ospiti, che colpiscono due volte dall’arco con Frediani, i padroni di casa reagiscono e salgono a +5, ma ancora le conclusioni pesanti di Paparella e Lusetti valgono il 19-21 con cui si apre il secondo quarto; a quel punto Milano preme decisamente sull’acceleratore e, coi canestri di Esposito e Hidalgo Quiroz, piazza un parziale di 27-15 ad inizio ripresa che la fa volare a +16.

La rimonta. La gara sembra chiusa ma, come accaduto domenica scorsa nel match perso poi di misura con la Gardonese, gli uomini di Baroni giocano un quarto periodo di grande intensità, guidati dall’ex Pallacanestro Reggiana Porfilio, al debutto con la nuova maglia: gli ultimi 10’ si aprono con un contro-break da 2-17, poi è proprio l’ultimo arrivato a mettere a segno il canestro del -1 (66-65) ed il controsorpasso con la tripla del 68-70. La Re-Basket 2000 vede a quel punto il traguardo, anche se alla sirena mancano ancora 3’, e non si fa più raggiungere: mercoledì sera si torna subito in campo, perché al PalaBigi arriva il Bologna Basket 2016.