Pallacanestro Serie B Interregionale. Gara sempre a inseguire. La Re-Basket cade in casa. Milano vince senza fatica

RE-BASKET 2000

54

SOCIAL OSA MILANO

61

RE-BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Frediani 2, Alberione 12, Paparella, Porfilio 3, Logangnani 9, Obayagbona, Martelli, Maralossou Dabangdata, Lusetti 9, Codeluppi 14, Digno 5. All. Baroni.

SOCIAL OSA MILANO: Casini 11, Macchi 10, Bossola 8, Esposito ne, Martino 2, Siepi, Quiroz 23, Viscardi, Toso 4, Forte 3. All. Passera.

Arbitri: Rossini di Brescia e Quaranta di Pavia.

Parziali: 14-19, 30-33, 35-46.

Stop casalingo della Re-Basket 2000 (10), sconfitta a Scandiano dalla Social Osa Milano (10) nella seconda giornata di ritorno di B Interregionale. Una gara sempre ad inseguire, quella della squadra di Baroni, che nel primo tempo fatica oltremodo a contendere Quiroz (19 punti all’intervallo lungo, 23 alla fine), mentre nella ripresa segna 5 soli punti nell’intero terzo quarto permettendo agli ospiti di fuggire via. Un canestro di Longagnani vale il -4 sul 50-54, la successiva conclusione pesante di Codeluppi non va a bersaglio e, a quel punto, Milano si rimpossessa del match, chiudendo senza affanni. Giovedì si torna in campo per il turno infrasettimanale: a San Lazzaro di Savena sarà sfida al Bologna Basket 2016.