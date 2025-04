Pallacanestro Titano: salvezza in Serie C con vittoria su Fossombrone

Salvezza e vacanza per la Pallacanestro Titano, che vince l’ultima partita della regular season e brinda a un nono posto che vuol dire playout evitati e anche playoff mancati di un soffio. Il 61-52 nei confronti di Fossombrone certifica la permanenza in Serie C del gruppo allenato da Rossini. I Titans arrivano a pari merito con Jesi e Guelfo, ma negli scontri diretti stanno a metà tra il 3-1 dei marchigiani e l’1-3 degli emiliani.

Nell’ultimo match, da segnalare la prestazione stellare di Francesco Fusco, autore di 37 punti. Intanto gli Angels, già secondi, vincono a Urbania (73-80) con quattro giocatori in doppia cifra guidati da un grande Mari (20). La Dulca affronterà nei quarti di finale Montegranaro, con gara1 in programma al PalaSgr sabato 26 aprile. In stagione i clementini hanno vinto entrambi gli scontri diretti.

Gli altri accoppiamenti: Forlimpopoli-Jesi, Fossombrone-Pisaurum, Urbania-Porto Sant’Elpidio. La classifica finale di regular season: Forlimpopoli 52; Santarcangelo 46; Fossombrone 34; Urbania 32; Porto Sant’Elpidio 30; Pisaurum 28; Montegranaro 26; Jesi, Pall. Titano e Guelfo 24; Osimo 18; Falconara e Real Pesaro 12; Ancona 2.