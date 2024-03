Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas supera Porto Viro e conquista la seconda posizione

EMMA VILLAS

3

PORTO VIRO

1

EMMA VILLAS: Copelli 11, Trillini 8, Nevot 2, Bonami, Tallone 14, Coser, Krauchuk 17, Milan, Gonzi, Acuti 1, Pierotti 15, Pellegrini, Ivanov, Picuno. Allenatore Graziosi.

PORTO VIRO: Zamagni 8, Naccari, Tiozzo 5, Pedro Henrique 5, Sette 12, Lamprecht, Barone 6, Barotto 4, Garnica 1, Bellei 14, Charalampidis, Sperandio, Morgese, Eccher. Allenatore Morato.

Arbitri: Marconi, Colucci.

Parziali: 25-19, 25-19, 22-25, 25-21.

SIENA – Vittoria e sorpasso su Cuneo. Emma Villas fa in pieno il suo dovere all’indomani del netto ko della formazione piemontese a Prata di Pordenone (sabato sera nell’anticipo), regolando in quattro set Porto Viro e ponendosi nella condizione di avere la possibilità di confermare il secondo posto fra sette giorni a Santa Croce. Non sarà semplice, contro una Kemas Lamipel che ieri ha portato al quinto set la capolista Grottazzolina, ma è comunque lo scenario migliore che si potesse prefigurare alla vigilia di un’ultima giornata che deciderà la griglia playoff. Affrontarli da seconda vorrebbe dire il vantaggio del fattore campo nei quarti e nell’eventuale semifinale. Tante analogie nei tre set vinti dai biancoblù. Nel primo, neutralizzato un vantaggio di tre lunghezze degli ospiti (12-15), la differenza viene fatta con tre muri consecutivi: si passa così al 22-18, anticamera del setpoint perfezionato da Nevot. Nel secondo è determinante un solido turno di battuta di Krauchuk: dal 18 pari al 24-18, per poi ripetere il 25-19 già messo a referto nel set precedente. Nel terzo meglio Porto Viro, che allunga subito le mani sulla frazione e poi la chiude resistendo al tentativo Emma Villas di rientrare. Nel quarto si ripete ancora una volta il cliché dei primi due set: Trillini firma il muro del 20-18, Tallone mette a segno l’attacco del 21-18, Copelli piazza il muro del +5 (23-18). Porto Viro annulla i primi due matchpoint ma sul terzo Copelli non perdona: 25-21 e secondo posto in classifica.