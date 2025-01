Parla Alberto Fragonara, uno dei giocatori più in forma. "Finalmente i veri Blacks, ora gioco con più carattere»

I veri Blacks sono ritornati. La vittoria con Lumezzane ha mostrato nuovamente la miglior versione dei faentini, che hanno dimostrato di essere usciti dal periodo di flessione di fine dicembre. La squadra deve ancora lavorare per eliminare i soliti alti e bassi, ma il fatto che ora i Blacks riescano ad uscire dai momenti difficili restando lucidi, è un segnale della mentalità del gruppo. Anche la classifica sorride, perché il vantaggio sulla settima (le prime sei si qualificano direttamente ai playoff) è di quattro punti e gli scontri diretti saranno tutti al PalaCattano dove la marcia è di nove vittorie in dieci gare.

"Ce lo eravamo detti durante la settimana che dovevamo ritornare ad essere quelli di qualche settimana fa – sottolinea il playmaker Alberto Fragonara, autore di 17 punti con Lumezzane – e ritrovare quello che ci era mancato nelle ultime due partite. Difensivamente siamo stati molto bravi e attenti e quando Lumezzane ha rimontato, abbiamo avuto calma, riprendendo subito un buon vantaggio. A Ragusa si erano visti gli strascichi delle prestazioni non positive con Fiorenzuola e Legnano, mentre mercoledì ci sono stati passi avanti pur se abbiamo subito un parziale pesante nel secondo quarto. Dobbiamo stare attenti perché domenica andremo a Treviglio, che fa dell’aggressività il suo punto di forza".

Fragonara è uno dei giocatori più in forma dei Blacks ed è stato decisivo con punti e canestri nelle ultime due gare. "Sto mettendo più carattere rispetto alla prima parte di stagione e penso sempre a fare la cosa giusta. Non ho problemi a prendere responsabilità, altrimenti passo la palla: questa mentalità l’abbiamo tutti a dimostrazione che c’è fiducia in noi stessi e nei compagni". Domenica i Blacks saranno a Treviglio, secondo forza del girone e battuta all’andata, che vorrà riscattare il passo falso a Vicenza di mercoledì.

