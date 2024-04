Parla Tognazzi. "Un’ottima reazione non è bastata. Sotto con Gara 4»

Come l’allenatore biancoverde Paolo Betti anche Vittorio Tognazzi, uscito domenica per cinque falli nel finale, mastica amaro per il ko di San Vincenzo in gara3. "Stavolta la bella rimonta non è bastata – le sue parole dopo la sconfitta arrivata nel finale -. San Vincenzo ha vinto con merito gara 3 a mio avviso. Noi dobbiamo capire che non sempre si può andare sotto di 15 punti, tornare a contatto e sperare di portarla a casa sulla sirena". Questa serie playoff, forse ancora più equilibrata di ciò che sembrava alla vigilia, non lascia molto tempo per festeggiare o disperarsi visto che il quarto episodio è in programma già domani. "Pensiamo a ritrovare le energie giuste – ha concluso il numero 42 della ‘Note di Siena’ - e a capire come mai partiamo sempre peggio di loro. La reazione è stata importante, è vero, ed è una costante ma non è stata sufficiente. Concentriamoci su gara 4 aggiustando qualcosa contro una grande squadra".