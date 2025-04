Penultima giornata di A2: Udine sfida Pesaro, Rimini contro Fortitudo per i playoff

Penultima giornata di regular season in A2, turno che segnerà nuovi verdetti. Dopo aver conquistato la promozione in A, Udine è attesa stasera sul difficile parquet di Pesaro, mentre Rimini sarà di scena a Pasquetta sul campo della Fortitudo: due gare fondamentali nella corsa ai playoff per le due squadre di casa. Rimini, dal canto suo, in caso di sconfitta conserverebbe il secondo posto se dovesse cadere anche Cantù ad Avellino, coi brianzoli però in cerca di due punti per consolidare la terza posizione.

Sulla carta morbidi gli impegni per Urania Milano (contro Livorno), Rieti (contro Cremona) e Cividale, che attende in Friuli una Cento a caccia della matematica salvezza, mentre da non sottovalutare, per Verona, l’insidiosa trasferta di Vigevano. Chiudono il programma Nardò-Orzinuovi e Torino-Piacenza.

La classifica: Udine 56; Rimini 50; Cantù 46; Forlì 44; Verona, Rieti e Cividale 42; Milano e Fortitudo 40; Avellino, Pesaro, Torino e Brindisi 38; Orzinuovi 32; Cento 28; Cremona 26; Livorno 24; Vigevano 22; Nardò 20; Piacenza 14.