Per l’Adamant esame trasferta a Monfalcone

"E’ un periodo particolare che dura ormai da un po’ di tempo, abbiamo avuto qualche malanno ma siamo convinti di aver preparato la partita nel miglior modo possibile". Così coach Giovanni Benedetto ha presentato la gara di oggi sul parquet di Monfalcone (ore 18), sfida al vertice in cui l’Adamant è chiamata a riscattarsi fuori casa. "E’ una gara difficile, anche perché trasferte facili in questo campionato non ce ne sono – le parole del tecnico –, incontriamo una squadra in piena fiducia che in questo momento è la più in forma del girone. Monfalcone ha un rendimento costante che le ha consentito di essere in testa alla classifica, noi speriamo di poter ruotare un numero maggiore di giocatori rispetto a quelli che abbiamo avuto a disposizione nell’amichevole infrasettimanale con Molinella. Noi siamo sempre stati etichettati come i favoriti, ma la verità è che gli equilibri e i valori del campionato si scoprono partita dopo partita: dobbiamo cercare di trovare gli stimoli che vanno al di là delle indicazioni tecnico-tattiche". Il vice Castaldi si sofferma sui punti di forza dei friulani: "Hanno uno stile di gioco che si basa su rotazioni molto ampie, devono essere bravi e veloci a trovare il giusto equilibrio nei diversi aspetti che propongono, per questo a volte soffrono di qualche ‘up and down’. Hanno tante armi ma abbiamo la capacità di contrastarli". Per l’Adamant un altro esame importante per capire la forza mentale della squadra fuori casa.

Jacopo Cavallini