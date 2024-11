Pianeta Minors, un altro turno ricco di partite con una posta in palio molto alta. Bologna 2016 e New Flying Balls, weekend di fuoco. Trasferte a Iseo e Matelica per continuare a volare

Attenzionate numero uno dopo i rispettivi scacchi alle capolista, si preannuncia un fine settimana di fuoco per le bolognesi della B Interregionale. Nella division C della Conference Nordest il Bologna 2016 di coach Lunghini, reduce dai due successi consecutivi contro Nervianese e la regina Sangiorgese, oggi alle 21 sarà infatti di scena a Iseo contro la terza della classe, anch’essa in striscia positiva da due giornate e ai vertici del girone con un record di 5 vittorie e 3 sconfitte: tra le fila rossoblù squadra affidata all’ala Ugolini, fino a questo momento prima bocca da fuoco con 12,5 di media.

Situazione analoga anche nella Conference Centro, con gli occhi puntati sulla division E e in particolar modo sui New Flying Balls, guidati dal trittico Ranuzzi (14,5), Cortese (17,7) e Ranitovic (11,6), che dopo il referto rosa casalingo contro Recanati, con conseguente raggiungimento del gruppo al primo posto, oggi alle 21 farà visita alla Vigor Matelica.

Nel girone G di serie C prosegue invece il testa a testa a distanza fra le leader Virtus Medicina e Cmo Ozzano, entrambe appaiate in vetta a quota 12 punti (6-0 il record di entrambe) e che si giocheranno il primato in solitaria nel derby del 23 novembre alle 21 in casa degli ozzanesi. Ma prima c’è la settima giornata: i medicinesi di coach ‘Bidi’ Bettazzi oggi alle 21 riceveranno la Bsl San Lazzaro ultima della classe (insieme a Montecchio e Vignola ancora a quota 0 punti), mentre per gli uomini di coach Grandi c’è lo scoglio Francesco Francia: oggi alle 21 il derby sul parquet di Zola Predosa. A 4 punti dalla vetta si giocano il terzo posto in solitaria le bolognesi Molinella, impegnata oggi alle 19 nel testa a testa contro la parigrado Lg Competition, e Cmp Granarolo, in simultanea sul campo di Argenta. Oggi alle 21 chiude il turno Cvd Casalecchio-Vignola.

Nona giornata del girone d’andata invece sui campi della Divisione Regionale 1 e girone A appannaggio delle prime della classe: domani alle 17 gli occhi saranno infatti puntati sull’attesissimo big match fra la Vis Persiceto di capitan ‘Manute’ Ferrari (seconda e reduce da tre vittorie consecutive) e la primatista Piacenza, 8-0 da inizio stagione e corazzata del raggruppamento (in via Castelfranco si gioca alle 18). Partita chiave anche per Anzola (in striscia negativa da tre giornate), che oggi alle 19,45 ospiterà Parma, a bocca asciutta da cinque gare. Scoglio sulla carta invalicabile nel girone B per il Voltone del bomber Bergonzoni (13,4), che oggi alle 18 attenderà l’arrivo della capolista 4 Torri Ferrara, ancora imbattuta e finalista della passata stagione. Testa a testa importante anche alle 20,30 dove si fronteggeranno l’Audace Bombers, sesta, e la Masi, ottava.