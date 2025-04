Pistoia in crisi: rischio retrocessione dopo la vittoria di Varese su Napoli

Gli anticipi di campionato tra Napoli e Varese e Reggio Emilia e Scafati non hanno portato bene a Pistoia, almeno per quanto riguarda la prima sfida con Varese che è andata ad espugnare il campo di Napoli per 87-97 portandosi così a 16 punti in classifica, a +6 sui biancorossi. Un risultato che proprio non ci voleva e che mette l’Estra in una posizione decisamente delicata, a un passo dalla retrocessione e poco importa la sconfitta di Scafati contro Reggio (69-84). Pistoia oltre alla partita di oggi (ore 13) contro Milano dovrà poi affrontare Bologna, Venezia, Cremona e Reggio Emilia. Un calendario da far tremare i polsi. La vittoria di Varese su Napoli ha cambiato la classifica che vede appunto Varese al tredicesimo posto con 16 punti, Napoli al quattordicesimo con 16 punti, Scafati al quindicesimo con 12 e Pistoia ultima a 10.

In questo momento l’Estra dovrebbe fare la corsa su Napoli con la quale si trova 2-0 negli scontri diretti e che nelle ultime quattro gare giocherà domenica prossima a Reggio Emilia, in casa contro Trapani, in trasferta a Tortona ed infine in casa contro Trento. Varese, di contro dovrà affrontare in casa Sassari, Bologna fuori casa, di nuovo in casa contro Trieste ed infine in trasferta a Venezia. Pistoia anche nei confronti di Varese si trova in vantaggio grazie alla differenza canestri per cui avendo ancora cinque partite da giocare la matematica ancora non la condanna. L’Estra è comunque in un periodo difficilissimo, a dire il vero lo è ormai da tantissimo tempo, e le gare che rimangono da qui alla fine del campionato possono portare ad un finale, se possibile, ancora più amaro sia dovuto per lo spettro della retrocessione e sia per il rischio di subire passivi pesanti che rappresenterebbero una dura punizione per una squadra decisamente provata. Diciamo che per arrivare alla matematica retrocessione bisogna che Varese vinca almeno due partite da qui alla fine del campionato. Il problema è che anche Pistoia dovrebbe vincere due gare e la squadra attuale non sembra in grado di poterlo fare.

Quest’anno il campionato è stato decisamente di livello non eccelso: è sufficiente pensare che forse con 14 punti si può raggiungere la salvezza che significa aver vinto solo 7 partite su 30, così come basta pensare a quante occasioni l’Estra ha gettato al vento anche in quest’ultimo periodo nonostante tutto. Servirebbe uno sforzo, grandissimo a dire il vero, ma questa squara non sembra avere più le forze e le energie mentali per poterlo produrre.

Intanto c’è stato un altro addio in casa biancorossa ma questa volta dovuto alla contingenza degli eventi. L’Estra Pistoia ha infatti rescisso in maniera consensuale il contratto con Maurice Kemp che aveva accusato un infortunio, per lui una lesione muscolare di secondo grado dei flessori della coscia destra rimediata in allenamento, con una diagnosi di oltre venti giorni di stop che significa che il giocatore sarebbe rientrato forse per la penultima partita contro Cremona. Diciamo che visto la situazione tenere a libro paga un giocatore che con tutta probabilità non sarebbe rientrato in campo avrebbe avuto molto poco senso. Un addio, quello di Kemp, diverso dagli altri che invece sono voluti andare via da Pistoia a causa di una situazione assurda ed incredibile per cercare altre sistemazioni.

Maurizio Innocenti