Pistoia sfida Milano: Della Rosa e Allen brillano in una gara avvincente

DELLA ROSA 7 Il capitano gioca una gara da stropicciarsi gli occhi, martella la retina di Milano dalla lunga distanza (5/8 da 3), tiene a galla Pistoia e non molla fino alla fine.

SACCAGGI 6,5 Una prova di grande quantità e qualità al servizio della squadra. Nel primo tempo è lui a dettare i ritmi e far girare i compagni togliendo alla bisogna le castagne dal fuoco.

ALLEN 7 Offensivamente non sbaglia praticamente niente, in difesa ci mette del suo per fermare gli avversari, si prende le responsabilità quando serve diventando a tratti un fattore.

BENETTI 6,5 Un giocatore di grande utilità pazzesca, uno su cui sai di poter contare.

COOKE 6 Doppia-doppia da 13 punti e 11 rimbalzi, sotto i tabelloni sia in attacco che in difesa sposta gli equilibri per Pistoia. Una prestazione che riscatta quella contro Sassari.

PASCHALL 6,5 Il più grosso rimpianto di questa stagione... se solo le cose fossero andate diversamente ci saremmo potuti godere un talento purissimo.

VALERIO-BODON 6 Buono il suo esordio con la maglia biancorossa. Boglio sv: gioca una manciata di minuti.

CERON SV

NOVORI SV

OKORN 6,5 Pistoia per due quarti gioca alla pari contro Milano e visto la situazione e la differenza di roster non è poco, di più non si poteva chiedere.

M. I.