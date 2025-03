Play In Gold. L’Attila Junior riceve la Carver Roma. Coen: "Stasera decisa la fase difensiva»

"Affronteremo la squadra più forte del girone e di sicuro sarà decisiva la difesa che metteremo in campo, perché hanno un grande potenziale offensivo distribuito su tutti i giocatori". Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior di Porto Recanati, analizza così il match che ci sarà oggi alle 21.15 sul parquet del palas Medi contro la Carver Roma, per la sesta giornata dei Play-In Gold nel campionato di serie B Interregionale.

Intanto, i portorecanatesi si godono l’importante vittoria 72-82 mercoledì sera strappata in casa di Stella Azzurra Viterbo. "Ci teniamo ben stretti i due punti guadagnati in trasferta, che – dice Coen – in questa fase della stagione faranno davvero la differenza. Tra l’altro sono stati fondamentali quei ragazzi che, pur giocando di meno, sono riusciti a entrare in partita e a dare un prezioso e pesante apporto". Ma stasera c’è da fare i conti con la compagine capitolina della Carver. "Ce la giochiamo in casa al palas Medi e cercheremo di sfruttare il fattore il campo. D’altronde – osserva il tecnico dell’Attila Junior Basket – per arrivare ottavi alla fine del girone e strappare il pass per i playoff è necessario vincere a tutti i costi quando si gioca davanti al nostro pubblico".