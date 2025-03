Play In Gold. Recanati, due punti d’oro con L’Aquila. Recuperato Gurini

Il recupero di Andrea Gurini si è aggiunto tra le note positive della vittoria (76-66) colta da Recanati nel match casalingo contro L’Aquila, nella sesta giornata di andata dei Play In Gold.. È stata una partita sofferta e tirata, ma in fondo a questo punto della stagione è impensabile sperare di affrontare avversari con poca qualità. C’è da sudare e Recanati lo ha fatto contro gli abruzzesi in un palas con tanta gente che ha spinto la squadra nei vari momenti, specie in quelli difficili come a inizio del terzo quarto quando c’è stato il ritorno degli ospiti che si sono portati a -4 dai locali. Poi Recanati ha ritrovato la compattezza difensiva e così ha potuto allungar il passo. Da segnalare la prova maiuscola di Urbutis (26 punti) e l’apporto dato dalla panchina. I leopardiani hanno così chiuso il girone di andata della seconda fase con un bilancio di tre vittorie e tre sconfitte. Domenica trasferta nella Capitale, sponda Carver, per continuare ad inseguire il sogno playoff.