Playoff Basket: Vittorie per Sampolese, Saturno Guastalla e Gazze Canossa

La Sampolese parte bene in gara-1 del primo turno playoff, battendo i piacentini del Calendasco 87-70, trascinata da Alfano (17) e Margini (15). Comincia col piede giusto anche la Saturno Guastalla, che piega 65-57 il Sorbolo con 17 punti di Lucchi, Ponzi (13) e Colla (11). Vittoria al fotofinish per le Gazze Canossa, che con 19 punti di Benvenuti e 16 di Cantergiani superano 63-62 il Ducale Magik Parma; tutto facile per l’Icare Cavriago nell’85-64 del ’Pianella’ con Fiorenzuola, dove Barazzoni ne segna 17, mentre dall’altra parte 30 punti di Sichel. Stop dopo un supplementare per l’Heron Bagnolo sul campo della Valtarese (94-87) nonostante i 28 di Maioli; stop esterno per Luzzara, battuta 74-66 dal Parma Basket Project, mentre Scandiano cede 67-53 con Castello d’Argile.

Nei playout, buona la prima per il Nubilaria, che sfrutta i 19 punti di Ferencina per imporsi 86-60 sul Planet Parma. Oggi si completa il quadro con Cus Parma-Campagnola (21) e Fulgorati Fidenza-Sant’Ilario (21,15); in serata le rivincite con Calendasco-Sampolese (21) e Magik-Gazze (21,15): serie al meglio delle 3 gare, quindi sono gare già decisive.