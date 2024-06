Playoff, Galvi in semifinale: "Giochiamocela tutta"

Il fattore campo vale meno di zero nella serie dei quarti di finale che proietta nelle migliori quattro della serie C lombarda la Galvi. Lissone sbanca per la seconda volta di fila Basiglio, elimina una coriacea MilanoTre e si giocherà un posto nella finalissima promozione contro Curtatone. Una semifinale sulla carta totalmente ingiocabile per la Galvi come per tutte, l’obiettivo era arrivare dalla parte del tabellone opposto a quello dei mantovani per sfidarli solo nell’ultimo atto, ma qualche passo falso di troppo nei play-in anticipa questo incrocio che tutti avrebbero voluto evitare. Ma tant’è. C’è la soddisfazione almeno di essere arrivati fino a qui, di avere passato due turni di playoff avendo la forza di riemergere dopo la gara-2 persa al PalaFarè nonostante i 15 punti di vantaggio a inizio terzo quarto. Tutto il pronostico, a quel punto, era passato dalla parte di MilanoTre che va però a pescare una delle migliori serate in contemporanea di Terreni (24) e Marinò (23). L’asse play-pivot lissonese fa tutta la differenza del mondo soprattutto nel terzo periodo, quello vinto dall’Apl 22-15 e creando quel margine di una decina di punti mantenuto fino alla sirena nonostante i numerosi assalti dei padroni di casa.

Il break i brianzoli lo scavano grazie alle triple di Marinò, Meregalli e Fiorito. La solidità sotto le plance di Terreni (nella foto) - per lui 11/15 da 2 - scava il +16. La rimonta locale si spegne sul 70-77 del 39’, finirà 70-81. "Dopo gara-2 ero un po’ deluso, temevo la squadra non superasse lo choc e invece i ragazzi sono stati tutti bravissimi. Siamo partiti bene, non abbiamo subito il contraccolpo, abbiamo mischiato le carte in difesa mentre in attacco Marinò e Terreni sono stati implacabili. Questa volta nel finale abbiamo retto bene sul loro tentativo di rimonta. Curtatone? Non abbiamo nulla da perdere", dice coach Mazzali.