Playoff Serie C: Forlimpopoli e Santarcangelo pronte alla sfida per la promozione

Terminata la stagione regolare, iniziano questo weekend, al netto di alcuni incontri da riprogrammare essendo state sospese tutte le partite in programma sabato 26, i playoff e i playout del campionato di Serie C unica (domenica ore 18). La favorita alla vittoria finale e alla promozione in serie B interregionale è chiaramente Forlimpopoli, autrice di una regular season da imbattute con ventisei vittorie in altrettanti match disputati, ma le società di Pesaro e dintorni, ben tre su quattro qualificate alla post-season, vogliono dire la loro. Iniziando dalle due formazioni di testa, autrici di un campionato a parte (Santarcangelo ha chiuso seconda con appena tre sconfitte, ben sei in meno della terza), i Baskers Forlimpopoli se la vedranno al primo turno contro il Wispone Taurus Jesi allenato dal pesarese Maurizio Surico, classificatasi ai playoff solo nell’ultima giornata, mentre Dulca Basket Santarcangelo affronterà la Pallacanestro Montegranaro.

Nei quarti di finale dei playoff 2025 hanno tutte le carte in regola per regalare spettacolo e belle partite, a partire dal derby tra la Bartoli Mechanics e il Pisaurum. I forsempronesi hanno chiuso la prima fase al terzo posto trascinati dal loro reparto lunghi, uno dei più completi sotto canestro, impreziosito a metà stagione dall’arrivo di Tamboura da Senigallia. Foglietti e Pagliaro sono i due in doppia cifra, rispettivamente 14.3 e 12.8, a cui si aggiunge il talento offensivo di Beligni, capace di accendersi come dimostrato con i 24 nella sfida a Santarcangelo di fine marzo. Il Pisaurum dall’altra parte dopo un inizio a rilento ha imboccato la giusta strada stanziandosi a metà classifica, trascinata dai 20.1 punti a gara di Maggiotto (secondo miglior marcatore dell’intero campionato). Le due sfide di campionato si sono concluse con una vittoria a testa, un’anticipazione di una serie molto combattuta. La terza provinciale qualificata ai playoff è la MecSystem Urbania, assoluta sorpresa della prima parte del campionato con dieci vittorie nelle prime undici, rallentata nel girone di ritorno dagli infortuni, su tutti quello del centro Dusels (15.6 punti a partita). I ragazzi di coach Donati affronteranno Porto Sant’Elpidio, battuta nella prima giornata del campionato in trasferta ma non al ritorno, dove le assenza hanno pesato. Gli arrivi di Perez Da Rold e Jareci hanno permesso di riprendere la marcia, nella speranza di andare avanti anche nei playoff.

Leonardo Selvatici