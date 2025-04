Polisportiva Galli sconfitta dalla Costa Masnaga: persa la vetta della regular season

Negli ultimi dieci secondi la Polisportiva Galli ha perso la partita in casa (58-59)con la costa Masnaga, che l’ha detronizzata, salendo al primo posto della regular season, quando manca una sola partita a fine torneo.

Un finale thrilling con forte tensione e incertezza per uno-due punti in alternanza e vittoria finale delle ospiti lecchesi, squadra molto forte, attenta e anche fortunata. Le stellate di coach José Garcia sono state in testa alla gara fino a 8“ dalla fine, poi hanno subito il sorpasso con i tiri liberi di Osazuwa. La Costa ora è prima della classifica con gli stessi punti della Galli (40), ma per la migliore differenza canestri nei due scontri diretti. Le Sangiovannesi si sono ben comportate, nonostante il sorpasso decisivo negli attimi finali: in particolare la regista Marta Rossini che ha messo a segno 15 punti, e poi Policari (10), Lazzaro (7), Mioni (9), Cruz (9). I quattro periodi: 11-15/ 32-24/ 45-42 e finale 58-59.

La polisportiva Galli sabato prossimo affronterà l’ultima gara della regular saeson a Cagliari contro la Virtus, con palla a due alle ore 14,30. Al momento la classifica del girone vede nelle prime posizioni Costa Masnaga, Galli, Milano ed Empoli. L’aggancio in testa al girone a quota 40 punti fa sì che per stabilire chi chiuderà in vetta la stagione regolare si dovrà aspettare proprio l’ultimo turno.

Giorgio Grassi