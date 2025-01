Porto Recanati. Oggi a Pesaro il big match tra seconde. Coen: "Servirà una difesa molto attenta»

"Per vincere contro una super squadra come Loreto Pesaro non possiamo prescindere da una difesa attenta e intensa, altrimenti non ci sarà modo per poter passare al contrattacco. Servirà poi tanto sacrificio e spirito combattivo". È quanto afferma Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, alla vigilia del big match previsto al PalaMegabox dove alle 18 i suoi giocatori affronteranno Loreto Pesaro, per la 20ª giornata del campionato di serie B Interregionale. "Purtroppo – ammette il tecnico dei portorecanatesi – è stata una settimana complicata tra infortuni e influenza, ed è stato difficile allenarsi. Ma ciò non deve essere un alibi: chi è riuscito ad allenarsi lo ha fatto bene. Voglio essere ottimista, malgrado le difficoltà". Allo stesso tempo coach Coen non nasconde di temere gli avversari, secondi in classifica (a 24 punti), a pari merito con Recanati, Ozzano e appunto l’Attila Junior. "Loreto Pesaro – conclude Coen – ha giocatori di esperienza sia in queste categorie che nelle serie più alte. La nostra attenzione non sarà rivolta a un solo giocatore, ma a tutti i loro cestisti che sono pericolosi e quindi dovremo fare delle scelte tattiche ben precise nel corso della partita".