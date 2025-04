Prestazioni altalenanti per Barford e Winston, Faried brilla in difesa

Jaylen BARFORD (29 minuti, 3/6 da 2, 2/7 da 3, 5 rimbalzo, 2 perse, 3 assist, 12 punti). Prova non facile da decifrare. Perché in difesa è tra i migliori, in attacco spadella a lungo anche con letture rivedibili. In un match ad altissimo coefficiente fisico il suo lavoro difensivo vale la sufficienza. Voto 6

Cassius WINSTON (27 minuti, 3/7 da 2, 1/3 da 3, 3/3 ai liberi, 1 rimbalzo, 4 perse, 6 assist, 12 punti) Dopo i consueti due falli immediati, che lo tolgono troppo presto dal match, prende quota e, nel miglior momento reggiano, il suo plus/minus è +14, un dato di livello assoluto. Ci prova in molti modi ma contro i colossi avversari non è facile. Voto 6.5

Mouhamed FAYE (15 minuti, 2/2 da 2, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 recuperata, 4 punti) Solido, dà una bella mano a Faried sotto le plance. Una "scavigliata", di cui oggi si saprà meglio l’entità, lo toglie da un match dove si è ben disimpegnato. Voto 6

Stephane GOMBAULD (5 minuti, 1 persa, 0 punto) Una breve apparizione, evanescente. Voto 5

Jamar SMITH (22 minuti, 1/2 da 2, 4/4 da 3, 3 perse, 14 punti) Nei primi 20’ è l’anima biancorossa; segna da ogni posizione e fa in modo che l’Unahotels resti attaccata al match prendendosi la squadra in spalla. Cala comprensibilmente alla distanza, ma il suo lo ha fatto. Voto 6.5

Lorenzo UGLIETTI (12 minuti, 0/1 da 2, 0/3 da 3, 2 rimbalzi, 2 perse, 0 punti) Parte molto nervoso, ma tra i gregari è il migliore a capire che per incidere deve essere aggressivo, parecchio aggressivo. Poco appariscente ma con un cuore che fa provincia, morde tanto in difesa creando più di un problema ai diretti avversari. Voto 6

Michele VITALI (21 minuti, 0/1 da 2, 1/2 da 3, 2 rimbalzi, 4 assist, 1 persa, 1 recuperata, 3 punti) Cerca di giocare a basket in un match dove è l’estremo tasso atletico a farla da padrone. Non il tipo di partite a lui congeniali, nonostante l’indubbio impegno. Voto 5

Kenneth FARIED (25 minuti, 6/8 da 2, 4/4 ai liberi, 7 rimbalzi, 1 assist, 1 stoppata, 16 punti). La sua energia, mancata come l’aria a Reggio in gara 1, si fa sentire. In particolare nella seconda metà del match, si accende nel terzo quarto e non si spegne più. E’ lui a creare i maggiori disagi agli avversari, ma da solo non può vincerla. Voto 7

Sasha GRANT (8 minuti, 0/1 da 3, 1 persa, 0 punti) In gara 1 aveva fatto valere la sua fisicità, nell’occasione ha poco spazio per provare a riproporla. Voto 5.5

Matteo CHILLO (5 minuti, 0 punti) Un po’ di lavoro oscuro per dare una mano ai compagni di reparto a rifiatare. Voto 5.5

Kwan CHEATHAM (29 minuti, 2/4 da 2, 1/4 da 3, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 assist, 2 stoppate, 9 punti) Dopo la prestazione in gara 1 è osservato speciale dalla difesa spagnola. In attacco fatica a trovare spazi ma ha qualche sprazzo. Si rende poi utile in difesa. Voto 6.

Gabriele Gallo