Protagonisti a Valencia. Raggiunte le semifinali

Terza spedizione consecutiva delle rappresentative reggiane alla Valencia Basket Cup, il torneo internazionale che si disputa all’interno dell’Alqueria del Basket, la spettacolare struttura dedicata alla pallacanestro costruita nel 2017 e sede del Valencia. Nella città spagnola sono scesi in campo 44 ragazzi, 14 ragazze e 8 allenatori, provenienti da Basket 2000, US Reggio Emilia, Basketreggio, Campagnola, Castellarano, Scandiano e Puianello. Oltre alle tre squadre maschili, che hanno raggiunto le semifinali uscendo poi a testa alta, la grande novità di quest’anno è stata la partecipazione delle ragazze, che si sono fatte valere in un contesto femminile molto competitivo. Tra le squadre partecipanti tante le formazioni straniere, provenienti da Messico, Francia, Irlanda, Finlandia e Grecia. Tra i club più blasonati la Juventud Badalona e l’Aek Atene. Ancora una volta ad accompagnare la comitiva anche il presidente del comitato provinciale Fip Davide Giudici, il vice-presidente e consigliere Alessandro Paladini e il responsabile provinciale minibasket Paolo Foroni. Gli organizzatori hanno già rinnovato l’invito a partecipare anche nel 2025.

Queste le ragazze nella foto in alto: Ritej Arfaoui, Elettra Benassi, Matilde Burani, Matilde Castagnetti, Alessia Codeluppi, Agata Davolio, Federica De Luca, Giada Garuti, Matilde Guella, Silvia Loffi, Giulia Montecchi, Beatrice Popa, Isabella Serreli, Aurora Maria Spano Iotti.