Quelli del ‘64 si ritrovano al Pala Betti. Fra ricordi ed emozioni. Ecco gli eroi gialloblù

Quest’anno compiono tutti 60 anni e sono conosciuti come "Quelli del ‘64" perché hanno scritto una delle pagine più memorabili della storia dell’Abc Castelfiorentino. E ora, a distanza di anni, si sono dati nuovamente appuntamento sul parquet del Pala Betti per ricordare le imprese che hanno contraddistinto la loro avventura in gialloblù. Una rimpatriata cestistica e goliardica di uno dei gruppi più iconici negli annali castellani che, insieme dal minibasket e per tutto il percorso del settore giovanile, ha collezionato tre partecipazioni alle finali nazionali conquistando due medaglie d’argento (categorie Propaganda e Ragazzi, rispettivamente a Viterbo e a Senigallia giocando la bellezza di 150 partite in due stagioni) e un quinto posto (categoria Allievi), oltre a sfornare giocatori di lusso per la prima squadra.

Guidata da coach Fausto Marconcini, i cui insegnamenti hanno segnato quegli anni sia dentro che fuori dal campo, la squadra era composta da Daniele Lazzeretti, Fabio Salvestrini, Roberto Vanni, Mauro Piampiani, Stefano Bonfanti, Massimo Lazzeri, Enrico Voli, Gianni Bonelli, Carlo Gozzi, Andrea Alverini, Roberto Lepri, Massimiliano Barucci, Stefano Tamburini e Paolo Manetti.

Da una serata amarcord all’attualità, oltre che sfogliare l’album di un glorioso passato l’Abc può vivere anche un florido presente con i talenti del proprio vivaio. Proseguono infatti le chiamate degli atleti del settore giovanile valdelsano da parte del settore squadre Nazionali. Questa volta è toccato a Zaccaria Bertelli, Mario Giovannoni e Lorenzo Pirrone essere convocati al One Day Camp Academy Toscana. Si tratta di un raduno territoriale inserito nell’ambito del Progetto Academy Italia e riservato ai nati 2011. Il raduno, in programma martedì 11 giugno al Pala Francioli di Colle Val d’Elsa, vedrà la partecipazione di 48 atleti suddivisi in due gruppi. I tre convocati gialloblù sono stati inseriti nel gruppo uno, il cui allenamento si terrà dalle 15.30 alle 17.30. "A Zaccaria, Mario e Lorenzo vanno i complimenti e l’in bocca al lupo da parte dell’intera società".