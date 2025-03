Qui Faenza. Blacks, attenta ai ragazzi terribili. I giovani di Fidenza non fanno sconti

L’esperienza contro la gioventù. La corsa dei Blacks verso i playoff prevede per oggi una sfida insidiosa contro la rivelazione del campionato. Alle 18 arriverà al PalaCattani la Foppiani Fidenza, la squadra più giovane del campionato con poco più di 21 anni di media (il trentenne Galli è il più vecchio), ma che si è sempre fatta valere nonostante i tanti debuttanti in B Nazionale, tanto da essere in lizza per un posto nei play in. Anche nella sua prima stagione nel terzo campionato nazionale, la dirigenza emiliana ha deciso di seguire il progetto legato al settore giovanile che da anni sta dando ottimi risultati, costruendo un roster con i ragazzi dell’Under 19 Eccellenza (già qualificatisi alle finali nazionali), con giovani talenti come la guardia Valdo e il play Valsecchi e con giocatori d’esperienza. Rispetto all’andata ci sarà il pivot finlandese Alì.

"Fidenza sta disputando un’ottima stagione grazie ad un mix vincente che ha costruito in estate con giovani di valore e giocatori esperti – sottolinea coach Luigi Garelli –. Valdo e Valsecchi sono pericolosi e imprevedibili in attacco, poi ci sono giovani come Diarra, Mane, Ranieri e Bellini che si sono fatti subito trovare pronti. Galli, Restelli, Scattolin e Alì portano invece la giusta esperienza e proprio il pivot finlandese, che all’andata era infortunato, permette alla squadra di avere maggiore pericolosità in post basso".

l.d.f.