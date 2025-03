Qui Mens Sana, coach Betti. "Mancano cinque gare, si deve dare il massimo»

La vittoria su Don Bosco Crocetta è stata forse la più importante della stagione per una Mens Sana giunta al sesto sigillo consecutivo. La salvezza diretta adesso è più vicina anche se per certificarla servono ancora almeno due successi. Intanto però in casa biancoverde c’è entusiasmo come conferma coach Paolo Betti (foto). "L’obiettivo massimo della giornata era vincere e ribaltare il -8 dell’andata e ci siamo riusciti. Non è stato però facile perché Crocetta è una squadra che mette tanta fisicità – dice il tecnico della Note di Siena –. Venivamo da una vittoria a Firenze contro Legnaia. Se avessimo perso sarebbe stato tutto più complicato ma non cantiamo vittoria perché ci sono ancora dieci punti a disposizione e tutto può succedere".

Per la seconda volta di fila mancava uno dei leader del gruppo, Gianluca Prosek, out per il problema al polso rimediato a Collegno. "Chi lo ha sostituito ha fatto un ottimo lavoro – ammette Betti – e lo si vede dal fatto che difensivamente è stata una delle migliori prove stagionali".

Sabato sera a Varese la Mens Sana cercherà un’altra vittoria per avvicinarsi ulteriormente all’obbiettivo della permanenza in categoria senza passare dagli spareggi. "Pensiamo alla gara di Varese appunto. Mancano cinque partite e per fare il massimo la cosa che è più importante è la concentrazione", ha concluso Betti. Sabato a Masnago, località che ovviamente fa tornare alla mente memorabili sfide di tutt’altro livello rispetto all’attuale, la palla a due è fissata per le 18. Poi domenica 6 aprile altro match casalingo contro il fanalino di coda e ormai spacciato Serravalle Scrivia. Sabato 12 Pannini e compagni torneranno in Lombardia per la sfida di Gallarate. Tornando alla sfida di domenica scorsa tanti i bambini che prima della partita hanno partecipato all’Open Day del Minibasket Mens Sana. L’associazione Io Tifo Mens Sana ha voluto regalare ai partecipanti un gadget e lo sponsor Etruria Retail-Carrefour ha offerto la merenda a tutti.

g.d.l.