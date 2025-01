Qui Mens Sana. Pannini: "Grazie ai nostri tifosi. Un ambiente così è incredibile»

La terza vittoria consecutiva della Mens Sana Basketball è arrivata in una serata speciale visto che era un derby e c’era una cornice di pubblico incredibile al PalaEstra. "È stata una grande partita – ha detto il capitano della Note di Siena Edoardo Pannini – molto intensa e combattuta giocata in una bellissima atmosfera, direi incredibile. Sapevamo che era una partita che valeva molto per la classifica ed averla vinta per noi è stato sicuramente importante. In settimana nello spogliatoio avevamo parlato a lungo di come era stata la gara di andata e di cosa avevamo sbagliato per cui da parte nostra c’era anche grande voglia di rivincita. Non era facile perché la Virtus è una squadra ricca di talento ma averla portata a casa in questo modo per noi è stato fondamentale".

Pannini poi torna sul pubblico di sabato sera in Viale Sclavo. "È incredibile giocare in un ambiente così – ammette il numero 4 biancoverde –. Si respirava la stessa atmosfera delle due partite casalinghe contro il Costone della finale dello scorso campionato. Giocare davanti a tutta questa gente è bellissimo per noi e ci lascia una sensazione difficile da esprimere a parole. Ringrazio i tifosi per averci fatto vivere una serata così e per tutto ciò che fanno per noi".

Con il roster al completo sono arrivate tre vittorie di fila per aprire il 2025. "Il rammarico legato alla prima parte di stagione è quello di essere stati molto raramente al completo – ha concluso Pannini -. Adesso con l’aggiunta di Balsa Jokic siamo ancora più competitivi perché era il giocatore che ci mancava viste le sue caratteristiche soprattutto difensive. Mentalmente ci ha fatto molto bene e ci alleniamo meglio e si vede in campo". Domenica arriva Quarrata per un altro scontro diretto vitale. "Sappiamo che tutte le gare adesso contano moltissimo. Ci stiamo preparando molto bene al rush finale", conclude Pannini.

g.d.l.