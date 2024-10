Raggisolaris, debutto in casa. Attenzione alla trappola Ragusa: "Gruppo solido, non mollano mai»

Si accendono le luci del PalaCattani sul campionato dei Blacks. Alle 20.30 i faentini debutteranno davanti ai loro tifosi contro la Virtus Kleb Ragusa, altra neopromossa come lo era Saronno. Anche stasera i favori del pronostico sono per i Raggisolaris, ma attenzione ai siciliani, perché hanno mostrato domenica scorsa contro Treviglio Brianza di avere grande carattere, riuscendo a rimontare 22 punti per poi perdere negli ultimi minuti. I Blacks si presenteranno al completo, mentre Ragusa sarà ancora priva di Calvi, uno dei tanti confermati dal gruppo che ha conquistato la promozione dalla B Interregionale dove spicca l’ala Gaetano, autore all’esordio in campionato di 26 punti. Tre sono i nuovi innesti: il playmaker estone ma di formazione italiana Erkmaa, l’ala Bertocco e il centro Gloria, che ben si sono inseriti in un gruppo di debuttanti in cui ci sono molti giocatori interessanti. La gara odierna è dunque la classica trappola per i Blacks, a cui devono stare molto attenti.

"Ragusa ha un roster ben rodato che si conosce molto bene – sottolinea coach Luigi Garelli – e soprattutto non molla mai. Inoltre ha tanti giocatori in ogni ruolo tra giovani ed esperti che le permettono di avere molte tipologie di quintetto. Il gioco è spesso finalizzato nel mettere i lunghi nelle migliori condizioni per segnare ed infatti il nel reparto ci sono giocatori di buon livello come Bertocco, Gloria e Gaetano. Fondamentale sarà quindi difendere bene sui loro lunghi per cercare di limitarli, tenere sempre alta l’intensità ed essere più precisi in attacco, perché a Saronno abbiamo sbagliato molto pur creando spesso buoni tiro o procurandoci tiri liberi. In un girone così difficile, non ci possiamo più permettere di tirare con il 4/24 da tre e il 21/31 dalla lunetta".

All’intervallo scenderanno in campo i ragazzi del Gruppo College dell’Academy che quest’anno giocheranno in Under 19 Eccellenza e in Divisione Regionale 1, e sarà ospite Carlotta Ragazzini, grande tifosa dei Raggisolaris, vincitrice a settembre della medaglia di bronzo nel tennis tavolo alle Paralimpiadi di Parigi.

Luca Del Favero