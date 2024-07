Ravenna Arriva Brigato. Tecnico, in pole Gabrielli

L’OraSì Ravenna deve sciogliere il nodo allenatore, con Augusto Conti che sembra uscito dai radar della società e potrebbe arrivare Andrea Gabrielli, lo scorso anno a Senigallia, il quale porterà con sé Kevin Brigato, guardiaala classe 1998 che ritorna in B Nazionale dopo la stagione in B Interregionale dove con i marchigiani ha segnato 15 punti di media. Insieme a lui dovrebbe arrivare anche Michele Munari, play del 2005 lo scorso anno all’Unieuro Forlì dove ha ottenuto 20 presenze in tutta la stagione. La certezza è il nome del vice allenatore, il confermato Giacomo Ravaioli.

Intanto Mattia Ferrari pare diretto verso Treviglio, nuova società di B Nazionale che nascerà rilevando il titolo di Brianza. La grande attesa riguarda però la composizione dei gironi, che sarà resa nota il 15 luglio. Venerdì si concluderà il termine per le iscrizioni, Bisceglie che ha già annunciato che di autoretrocederà e altre società potrebbe seguirla. Nella lista delle possibili ripescate ci sono Caserta e Salerno. Blacks e OraSì dovrebbe finire nel girone Sud, staccate dalle imolesi.

Aria di saluti e ringraziamenti in casa Raggisolaris. "Faenza mi resterà sempre nel cuore e mi auguro che possa raggiungere tutti i suoi obiettivi". Marco Petrucci saluta così la società dopo sei stagioni vissute in maglia faentina, di cui quattro da capitano. Un addio che ha mostrato sui social il grande affetto che ha maturato in questi anni dai tifosi, con tanti di loro che lo hanno salutato e ringraziato. "Queste situazioni fanno parte del gioco e credo sia giusto che una società faccia le proprie scelte e ritenga di muoversi nella maniera migliore – spiega l’ala 32enne - anche se ammetto che un po’ me l’aspettavo. Mi dispiace soprattutto perché avrei voluto conquistare con i Raggisolaris quel traguardo che stavamo cercando di centrare da qualche anno e spero davvero possano riuscirci a breve. Faenza mi resterà sempre nel cuore per tutto quello che ho vissuto in questi sei anni e perché mio figlio Leonardo è nato proprio lì a febbraio. Auguro ai tifosi e alla società di togliersi tante soddisfazioni". Insieme a Petrucci hanno salutato anche Begarin e Galassi e potrebbero esserci altre uscite. Al momento i confermati dovrebbero essere Vico, Poggi e Poletti, ma molte situazioni sono ancora da valutare. Sul fronte mercato, si parla della guarda Lorenzo Calbini, ex San Vendemiano, e di Lorenzo Zangheri, ala lo scorso anno in A2 A Latina poi ci sarà da scegliere in quale ruolo acquistare lo straniero.

Luca Del Favero