Rbr, giocatori a canestro in centro storico. Incontro coi tifosi tra autografi e applausi

Insieme ai tifosi, nel cuore del centro storico, per brindare alla stagione che verrà. Rbr si è ritrovata ieri sera all’Osteria dei Poeti, in piazza Malatesta, per vivere in pieno questa vigilia, per assaggiare gli umori di chi popolerà domani il Flaminio. Per ricevere un abbraccio e una spinta che possano rappresentare benzina nelle gambe della sfida con Udine. Già, perché contro i friulani servirà una Rinascita capace di lanciare il cuore oltre l’ostacolo. È in ritardo sulla tabella di marcia, il gruppo biancorosso. Non per colpe specifiche, ma per gli acciacchi che hanno limitato le possibilità di giocare insieme nelle scorse settimane e per l’arrivo solo recente di Gerald Robinson. Con i tifosi, in ogni caso, è sempre festa. Come ieri sera, con autografi per i più piccoli, applausi per tutti e cori. Squadra e staff insieme alla gente. Intanto la società invita i tifosi ad abbonarsi (la soglia dei 1.600 è sempre più vicina) e ricorda che i prezzi dei singoli biglietti non saranno sempre gli stessi e potranno subire variazioni. Per le prossime sfide con Fortitudo Bologna e Forlì, in programma il 6 e il 27 ottobre, ecco i dettagli: curve e laterali 18 euro, rosse 30 euro, bianche 45 euro e parterre 60 euro. Gli abbonamenti verranno eventualmente fermati a quota 1.800 e c’è dunque ancora spazio per assicurarsi la tessera.

Intanto il viceallenatore di RivieraBanca, Sergio Luise, prova a tracciare i dettagli della sfida di domani: "Ci aspetta una squadra costruita per la promozione – dichiara –. Hanno un roster lunghissimo, giocatori italiani che hanno già vinto questo campionato e una squadra piena di tiratori, ma anche lunghi esperti e tecnici. In più, due americani che conoscono il nostro campionato. Per questo ci è richiesto un impegno massimo fin dalla prima partita. Non vediamo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi, sappiamo che ci spingeranno oltre i nostri limiti e quindi cercheremo di renderli orgogliosi fin dall’inizio". Intanto sono stati designati gli arbitri della partita di domani: saranno Maschio di Firenze, Ursi di Livorno e Martellosio di Milano.

Loriano Zannoni