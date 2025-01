Rbr, il tour de force inizia da Brindisi: "Dovremo saper gestire le energie"

La trasferta è lontanissima, l’avversario è in decisa crescita e la Rinascita non è di certo nel momento migliore della sua stagione. Con salute e brillantezza da ritrovare, RivieraBanca si trova ad affrontare un uno-due da far tremare i polsi tra oggi e sabato. Prima la Valtur Brindisi, poi l’Urania Milano. Sempre in viaggio. Col dubbio Tomassini (domenica fermo per l’infiammazione alla spalla) ma con gli altri che stanno recuperando al meglio, Rbr vuole comunque confermare il +2 nei confronti di Udine, che giocherà a Vigevano. "Quella di domenica scorsa è stata una partita impegnativa dal punto di vista delle energie fisiche e nervose – commenta il viceallenatore di Rbr, Sergio Luise –. Le energie non sono al massimo, ma stiamo recuperando al meglio quei giocatori che la scorsa settimana avevano saltato diversi allenamenti per febbre o altri acciacchi".

Vale a dire soprattutto Grande e Robinson, col primo che, dopo aver recuperato per la botta al ginocchio, è stato addirittura il migliore in campo con Piacenza. "Vogliamo arrivare nelle migliori condizioni possibili a questa difficile partita – prosegue Luise –. Una gara nella quale l’energia espressa sarà fondamentale. Brindisi, soprattutto in casa, viste le caratteristiche dei giocatori a disposizione, mette sul parquet tanta voglia di correre, di fare contropiede e di attaccare uno contro uno anche nei primi secondi dell’azione. Dobbiamo essere bravi a contrastare questa loro caratteristica, pareggiare la loro energia e tenere gli uno contro uno". Rispetto all’andata, è una Valtur Brindisi decisamente diversa. Ogden è tornato al posto del sostituto temporaneo Almeida e non c’è più Allen, con Brown che ha giocato la sua prima partita coi pugliesi proprio nello scorso weekend. "Certamente sono diversi rispetto all’andata – chiude Luise -, ma andremo lì dopo aver guardato attentamente cosa hanno fatto di recente. Ci siamo preparati al meglio per affrontarli, vogliamo giocare una buona partita". Brindisi è 15ª per punti segnati (76.1) ed è la penultima per numero di tiri da tre tentati a partita (21.2). Oggi si giocano tutte le partite della 24ª giornata. Il big match è Fortitudo – Cantù, ma occhio anche a Udine che va a Vigevano e Cividale che ospita Cremona. Sulla panchina di Orzinuovi, intanto, è tornato Franco Ciani.

La classifica: RivieraBanca Rimini 36; Udine 34; Cantù 32; Cividale 30; Milano, Rieti e Fortitudo 28; Verona, Avellino e Pesaro 26; Forlì 24; Torino e Brindisi 20; Cremona e Orzinuovi 18; Vigevano, Cento e Livorno 16; Nardò 12; Piacenza 6.