Re-Basket d’assalto. Sfida alla big Sangiorgese

La Re-Basket 2000 (14) ospita alle 20 la Sangiorgese (24), seconda della classe, nella terzultima giornata della prima fase di Serie B Interregionale. Al PalaBigi, dopo lo stop esterno con Pizzighettone, i biancoblù di Alberto Baroni (foto) vogliono rodare la forma in vista della poule playout, che scatterà tra qualche settimana, andando a caccia di certezze: un rendimento casalingo all’altezza, infatti, sarà fondamentale per andare a caccia della salvezza e l’unica vittoria interna conquistata nel girone di ritorno, quella di 15 giorni or sono col Sansebasket, non può essere sufficiente. Da vendicare, inoltre, c’è il kappao dell’andata, quando i lombardi si imposero al termine di 40’ senza storia col punteggio di 71-47: nelle fila ospiti il giocatore più pericoloso è il lungo Giarelli, ex Desio, che viaggia a 12,7 punti per gara, mentre in doppia cifra vanno anche le guardie Testa e Picarelli, rispettivamente fermi a 12,3 e 11,9. A completare un reparto lunghi di buon livello ci sono Gozo e Nikoci, mentre un altro atleta prolifico, tanto da sfiorare la doppia cifra di media, è Venier.

DR1. In serata si gioca anche l’ottava di ritorno di Divisione Regionale 1. Alle 19 ostico impegno casalingo per la Pallacanestro Correggio (8), ultima in classifica e reduce da 5 sconfitte consecutive: sulla strada dei gialloneri si frappone il Mo.Ba Modena (28) degli ex Morgotti, Luca e Matteo Guardasoni, secondo della classe e in gran forma. Per abbandonare la coda della graduatoria servirà davvero un’impresa. Alle 19,45 tocca invece a Reggiolo (12), che fa visita ad Anzola (10): dopo aver chiuso la lunga serie negativa proprio nel derby infrasettimanale con Correggio, Ciavolella e compagni puntano al bis per allontanarsi dalle zona infuocate della classifica.