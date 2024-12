Recanati. Coach Di Chiara benedice la sosta: "C’è da mettere benzina nelle gambe»

"La sosta è necessaria e arriva al momento giusto". Luca Di Chiara, coach del Recanati, è soddisfatto di fermarsi nonostante la sua squadra sia reduce dalla vittoria in casa del Valdiceppo e sia a 2 punti dal Matelica, capolista del girone E della serie B Interregionale. "Il campionato – aggiunge – è compresso con tanti turni infrasettimanali, ci sono stati degli acciacchi ed ecco perché la sosta è gradita".

In questo periodo la squadra non sta pensando a Roseto, l’avversario che il 5 gennaio farà visita ai leopardiani. "Ora abbiamo staccato un po’ la spina per concentrarci poi meglio sul prossimo match, ma prima occorre pensare a noi stessi, a mettere benzina nelle gambe, a smaltire le fatiche, a recuperare gli infortunati, dopo Cadodanno penseremo al Roseto".

È iniziato il girone di ritorno che solitamente è più insidioso. "Ci mancano ancora dei punti per garantirci la permanenza nella categoria, poi si ragionerà su come arrivare bene alla seconda fase".

La matricola Recanati è seconda e nel girone di ritorno cambia spesso l’atteggiamento delle formazioni contro le prime della classe. "Nel corso del torneo non è cambiato l’atteggiamento verso di noi, siamo una neopromossa ma abbiamo elementi importanti e nessuno ci ha affrontato come una semplice neopromossa".