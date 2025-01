Recanati. Contro la Virtus rientra Pozzetti. C’è da rifarsi della sconfitta dell’andata

Domani a Civitanova sarà di scena una Recanati doppiamente motivata: deve infatti cancellare la sconfitta casalinga dell’andata e quella di domenica scorsa contro Roseto. Per questo match coach Luca Di Chiara potrà contare su tutta la rosa, eccetto naturalmente Edoardo Fontana con il quale nei giorni scorsi si sono separate consensualmente le strade, in compenso è da registrare il rientro di Simone Pozzetti.

Sono stati giorni di lavoro per prepararsi alla sfida in casa della Virtus in cui certamente si è ricordata la gara dell’andata, vinta 82-86 dagli ospiti che hanno inflitto il primo ko interno ai recanatesi. In quella occasione la squadra di casa ha incontrato delle difficoltà, anche grazie a una formazione estremamente atletica e giovane.

Si è studiato a fondo quel match per evitare di incappare negli stessi errori e nella consapevolezza che si tratta di un match insidioso, a prescindere dal difficile momento attraversato dalla formazione di casa. Sono rimaste ancora cinque gare alla conclusione della prima fase e nel rush finale Recanati dovrà vedersela con avversari che stazionano in alta classifica e quelle partite danno punti molto importanti perché saranno ereditati nella seconda fase quando le prime sei del girone E dovranno vedersela con quelle del girone F.