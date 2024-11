Recanati. Di Chiara: "Voglio un altro approccio nel match contro l’Olimpia Castello»

"Prima di pensare agli avversari dobbiamo concentrarci su di noi: non sono soddisfatto dell’approccio nelle ultime due gare". Luca Di Chiara, coach della Virtus Civitanova, è proiettato sulla gara di domani quando alle 18 i leopardiani riceveranno l’Olimpia Castello per la nona giornata del campionato di B interregionale di basket. "Nelle ultime due gare – spiega il tecnico – il primo quarto ha segnato l’andamento delle sfide, anche se poi siamo riusciti a recuperare e anche a mettere la testa avanti, ma abbiamo poi perso nelle battute finali". Ma c’è anche un altro aspetto in cui il tecnico chiede un progresso. "La difesa, siamo stati troppo arrendevoli e non va bene in un torneo in cui gli errori si pagano a caro prezzo e dove sono esigui i tempi per recuperare". È stata una settimana in cui si è cercato di ricaricare le pile sotto ogni punto di vista cercando di non far pesare troppo i due passi falsi. "Dobbiamo ripartire dagli aspetti positivi emersi in quelle partite, come essere riusciti a recuperare e rientrare in gara". Per questa partita è in dubbio la presenza di Andreani. "Al momento – conclude Di Chiara – non si sa se il giocatore riuscirà a recuperare ed eventualmente in quali condizioni sarà".