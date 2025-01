Recanati. I leopardiani a Castel San Pietro, fanalino di coda

I punti in palio nella partita a Castel San Pietro di domani alle 18.30 non servono né al fanalino di coda Olimpia Castello né a Recanati, che è tra le cinque formazioni ad avere già in tasca il pass per la fase Play-In Gold. A questa fase accedono le prime sei, sono già sicure di avere tagliato questo traguardo Loreto Pesaro, Matelica, Ozzano, Recanati e Porto Recanati mentre per l’ultimo posto disponibile è favorito il Bramante Pesaro che ha 4 punti di vantaggio su Roseto quando mancano due gare alla fine della regular season. Le prime sei del girone E dovranno vedersela nei Play-In Gold in gare di andata e ritorno con le prime sei del girone F, comprendente realtà di Abruzzo, Lazio, Sardegna e Campania. In questa seconda fase ogni squadra manterrà in classifica i soli punti conquistati negli scontri diretti ed ecco perché la gara di domani non ha importanti riflessi sulla classifica. Al termine delle ulteriori 12 giornate le prime otto del nuovo girone disputeranno i play off in tre turni e con serie alla meglio delle tre gare. La seconda fase prenderà il via il 16 febbraio e terminerà il 27 aprile con due turni infrasettimanali. Dal 4 maggio tutti in campo per i play off.