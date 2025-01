Recanati. "Le ultime figuracce ci hanno rimesso in riga: si riparte»

"Le figuracce con Roseto e Civitanova ci hanno rimesso in riga". Lorenzo Andreani, giocatore del Recanati, parla della netta vittoria su Ozzano (100-70) che ha chiuso un momento difficile. "Tra di noi - aggiunge - ci siamo guardati in faccia dopo la gara a Civitanova, non potevamo buttare all’aria una prima parte molto superiore alle aspettative". E poi con Ozzano era uno scontro diretto in chiave playoff. "Esatto. È stata una partita che ha segnato un nuovo avvio. Stiamo bene sul piano fisico, ma credo che la differenza sia sul profilo mentale". Adesso c’è da continuare, mancano ancora tre gare alla fine della regular season e il calendario propone due sfide, quelle con Porto Recanati e Matelica, che mettono in palio punti che saranno portati nella seconda fase perché il regolamento prevede che nei playoff valgono solo i punti conquistati in campionato con le formazioni che sono riuscite ad accedere agli spareggi promozione. Domenica Recanati dovrà vedersela con il fanalino di coda Olimpia Castello, mentre quelle a Porto Recanati e in casa con Matelica mettono in palio punti pesanti, cioè che saranno portati nei playoff.