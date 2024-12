Richiamo all’ordine: "Desio, fuori l’orgoglio"

Quasi sicuramente mancheranno due fra i protagonisti più attesi della sfida di stasera del PalaFitLine tra Rimadesio e Luxarm Lumezzane. Da una parte è certo il terzo forfait di fila per l’esperto lungo bluarancio Alberto Chiumenti che anche questa settimana non si è mai allenato coi compagni. Si sta lavorando per rimetterlo in piedi in vista della trasferta di Imola di sabato prossimo. Dall’altra, anche se non ci sono riscontri ufficiali e poco filtra dalla Valtrompia, mancherà ancora Alessandro Amici, senza dubbio uno degli italiani più forti di tutta la B Nazionale, che viaggia a 20 di media (dopo un inizio strepitoso a quasi 30 di media) ma che ha saltato praticamente tutto dicembre, non a caso il mese peggiore della stagione di “Lume“.

Ma Lumezzane non è solo Amici, perché è uno degli organici più lunghi del girone: c’è il grande ex (col dente avvelenato) Giacomo Baldini (16.6 di media anche per lui), l’ex saronnese Tommi Minoli e ora anche Falilou Mbkacke, possente ala/guardia del 2004 di 2 e 04.

"Situazioni diverse la nostra e la loro – analizza coach Gallazzi –. È chiaro che Lumezzane stia attraversando un momento complicato. Visto l’Amici di inizio stagione, non averlo ora crea qualche scompenso. Per quanto ci riguarda stiamo faticando a trovare regolarità". E il riferimento di Gallazzi è evidentemente al ko pre-natalizio in casa contro Fiorenzuola, per certi versi inatteso dopo il blitz a San Vendemiano, ma che deve richiamare all’ordine la squadra.

"Dopo quella sconfitta c’è grande desiderio di fare di più, serve una reazione d’orgoglio dopo una prestazione inaccettabile dal punto di vista dell’approccio e dell’atteggiamento, giocata sotto ritmo – il richiamo del coach –. Spiace perdere così soprattutto perché sta capitando spesso in casa, non è bello per noi e per i nostri tifosi assistere a partite del genere".

Palla a due alle 20.30.