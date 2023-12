Riecco la Bcb, vittoria all’ultimo canestro ad Avellino

Dopo la sconfitta casalinga contro la capolista Montecatini, coach Lombardi si presentava di fronte alle telecamere arrabbiato (ma non preoccupato).

Dopo era seguito il cocente ko di Cassino.

Se mai in questa stagione la sua Lissone Interni fosse stata anche leggermente in crisi, il momento difficile può dirsi superato.

Il +25 contro Rieti ma soprattutto il blitz di domenica scorsa ad Avellino ci restituiscono una squadra di nuovo in salute e capace di vincere gare complicate come quella disputata contro i campani che appaiono decisamente ridimensionati rispetto al figurone che fecero a Meda un mesetto e mezzo fa contro la Rimadesio.

Da lì è passato un esonero (quello di Crosariol) e oggi siamo a quota quattro ko di fila con Crotti in panchina.

Ma non è stata una partita agevole per i brianzoli, sotto di 9 nel primo quarto e ancora di tre punti al 38’.

Un canestro di Caffaro (top scorer a quota 14 punti) e un altro di Ceparano sugli sviluppi di un rimbalzo offensivo hanno fissato il 61-62 finale con una vittoria sul filo di lana.

"Si vedeva che Avellino aveva voglia di sbloccarsi.

Dal canto nostro abbiamo faticato molto a livello offensivo giocando sotto media, un po’ per demeriti nostri nelle scelte, un po’ per merito degli avversari nel rompere le nostre situazioni" legge così i 40 minuti Lombardi che come sempre non nega parole al miele per i suoi ragazzi.

"A loro va un plauso per la capacità di restare dentro mentalmente alla gara, difficile, tirata fino alla fine contro una squadra attrezzata sia a livello di fisicità che di talento.

Con un po’ di cuore, voglia, determinazione, specie sull’ultimo rimbalzo offensivo conquistato, l’abbiamo portata a casa".

Ro.San.