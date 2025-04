Rimadesio cerca la salvezza contro AZ Pneumatica Saronno alla Soevis Arena

Nuovo assalto alla salvezza per la Rimadesio che anticipa e scende in campo questo pomeriggio alle 17 alla Soevis Arena di Castellanza contro l’AZ Pneumatica Saronno. Un avversario morbido sulla carta, meno nella pratica viste le ultime uscite non sempre convincenti dei bluarancio. I padroni di casa sono infatti a un passo dalla retrocessione diretta con quattro punti da recuperare (e la differenza canestri contro) sulla Virtus Ragusa quando alla fine della stagione regolare mancano solo tre turni. Sostanzialmente l’AZ Pneumatica dovrebbe vincerle tutte e i siciliani fare il contrario. Tocca quindi alla Rimadesio dare la spallata decisiva a un’avversaria infarcita di ex (Beretta è cresciuto nel settore giovanile aurorino, Maspero era il lungo titolare della passata stagione, poi Fioravanti e anche Negri che però non dovrebbe essere della partita per infortunio). Una situazione da sfruttare a piene mani se si vuole lasciare alle spalle Crema e Piacenza che scenderanno in campo domani e in serata. E in vista del match odierno c’è ancora un grosso punto interrogativo sulla presenza in campo di Alessandro Cipolla (foto), rientrato sette giorni fa contro la Logiman, autore di 14 punti ma che ha avuto una sorta di “ricaduta“ sulla caviglia già malconcia e che lo aveva obbligato a due turni di riposo.

In settimana non si è praticamente mai allenato col gruppo e verrà valutato in mattinata dallo staff. In caso positivo, il suo apporto sarà comunque minimo in termini di minutaggio.

Ro.San.