Rimadesio perde il Lume nel finale: "Crollo di lucidità e troppi falli"

La Rimadesio finisce stecchita sotto le “bombe“ dell’ex Baldini (che a 9 secondi dalla sirena firma la “triplissima“ da 9 metri del pareggio) e di Vitols, immarcabile e infallibile nell’over-time per il definitivo 81-88 che permette a Lumezzane di tornare a vincere dopo un mesetto di astinenza, condannando alla seconda sconfitta di fila casalinga (e la sesta nelle ultime otto uscite), dopo i colpacci con Mestre e San Vendemiano, una Rimadesio che, sempre priva di Chiumenti e Perez, fatica ad essere competitiva senza due pedine così importanti nello scacchiere di Gallazzi. Più il primo che il secondo, levando ai giochi offensivi il principale terminale vicino a canestro. La sua assenza si riflette anche a livello puramente numerico, la lotta a rimbalzo vede prevalere i bresciani 46-34. Al netto di tutto questo, i bluarancio sono andati a tanto così dal vincerla perché oltre al +3 a 17 secondi dalla fine dopo il percorso netto dalla lunetta di Fumagalli, al 36’ l’inerzia sembrava tutta a favore della squadra di casa avanti 64-60, ancora dopo un paio di canestri nel traffico del play milanese, top scorer a quota 16 punti. Il break di 7-0 di Lumezzane ha incanalato il finale sui binari dell’equilibrio che ancora una volta non sorride ai bluarancio, poco fortunati (e bravi) quest’anno in situazioni del genere.

"L’atteggiamento è stato quello giusto, l’aggressività anche – l’analisi di coach Gallazzi –. Nel primo tempo abbiamo optato per scelte tattiche che non hanno pagato penalizzandoci in termini di falli. Già all’intervallo molti dei nostri erano carichi. Questo ha significato anche mandare in lunetta tante volte i nostri avversari". Alla fine i tiri liberi saranno 36 contro gli appena 19 della Rimadesio, che a differenza di altre volte è fredda e precisa (16 a segno). "Nel secondo tempo siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio (40-48 al 22’) – continua Gallazzi –. Le ottime difese ci hanno anche dato una grossa mano per prendere un margine minimo nel momento cruciale del match. La maggiore lucidità nei possessi finali di Lumezzane ha fatto la differenza". La squadra tornerà in palestra questa mattina per l’ultimo allenamento del 2024 per preparare la difficilissima trasferta di sabato in anticipo a Imola contro la Virtus, su uno dei campi più caldi del campionato. La Serie B Nazionale non si ferma praticamente mai.